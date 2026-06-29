Самолет се е сблъскал с дрон, докато захожда за кацане към летище в Ню Йорк

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Самолет на авиокомпанията „ДжетБлу“ е съобщил за сблъсък с дрон, докато е захождал за приземяване към международното летище „Джон Еф Кенеди“ в Ню Йорк, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Американската Федерална авиационна администрация (ФАА) е започнала разследване на случая.

„Самолетът се приземил без инцидент, клиентите го напуснали нормално и машината е била отстранена от служба за инспекция след полета, при която не са били открити щети или следи от сблъсък“, каза авиокомпанията.

Днешният случай идва дни след като самолет на „Юнайтед Еърлайнс“ се сблъска с дрон по време на заход за приземяване на друго летище в района на Ню Йорк, отбелязва Ройтерс.

ФАА посочи, че получава повече 100 съобщения за забелязани дронове около летища месечно. Агенцията предупреди, че операторите на дронове, които извършват полети без разрешение, са заплашени от глоби или затвор.

„Искаме да изпратим ясно послание, че пилотирането на дронове около самолети, вертолети и летища е опасно и нелегално“, се казва в изявление на ФАА.