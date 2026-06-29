Стармър потвърди ангажимента на Великобритания към НАТО на среща с Рюте

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Британският премиер Киър Стармър потвърди ангажимента на Великобритания към НАТО на среща с генералния секретар на алианса Марк Рюте, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Стармър миналата седмица заяви, че се оттегля като лидер на управляващата Лейбъристка партия и като министър-председател.

Британският премиер днес се срещна с Рюте на "Даунинг стрийт 10", където изтъкна значението на членството на страната в НАТО, като определи организацията като "най-успешния военен съюз в световната история".

Срещата между Рюте и Стармър се състоя преди началото на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 юли, на която се очаква държавите членки да представят вече изготвени планове за увеличаване на основните разходи за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г.

"Миналата година постигнахте истински успех, това бе една наистина сполучлива среща на върха и един по-голям и по-силен НАТО. Тазгодишната среща ще бъде още по-добра", изтъкна Стармър пред Рюте, цитиран от БТА.

Британският премиер уточни също така, че на срещата са били обсъдени войната в Иран и Украйна и обстановката в Ормузкия проток.

Генералният секретар на НАТО също така благодари на Стармър за всички негови усилия, полагани в областта на отбраната по време на мандата му като премиер, включително и за увеличаването на разходите за отбрана на Великобритания.

Стармър заяви, че ще публикува Плана за инвестиции в отбраната на Великобритания преди встъпването в длъжност на неговия наследник, който вероятно ще бъде бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам.

Новоизбраният британски министър на отбраната Дан Джарвис осигури допълнителни средства за Плана за инвестиции в отбраната, възлизащ вече на 14,5 млрд. британски лири (около 19,2 млрд. долара), въпреки че критици от опозицията определят увеличението от 1 млрд. лири като само една "капка в океана".