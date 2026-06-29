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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23136239 www.24chasa.bg

Иран: Изпратихме наши експерти в Доха да обсъдят меморандума за разбирателство

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СНИМКА: Pixabay

Иран днес потвърди, че „делегация от експерти“ ще посети Доха тази седмица, за да обсъди прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни със САЩ, който засяга износа на петрол и замразените ирански авоари, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"По-късно тази седмица в Доха ще пристигне делегация от експерти", заяви на пресконференция говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.

Катар, заедно с Пакистан, играеше ролята на посредник в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на войната, припомня АФП.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че иранските власти са "поискали среща", която ще се проведе в Доха.

Багаи обаче настоя, че иранската страна "няма да преговаря със САЩ през следващите няколко дни на каквото и да е равнище".

СНИМКА: Pixabay

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