ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия - Парагвай - 0:0 в 1/16-финал №3 на свето...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23136246 www.24chasa.bg

Тръмп: Срещата между САЩ и Иран в Катар може би е важна, а може и да не е

1192
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Срещата в Катар утре между САЩ и Иран “може би е важна, а може и да не е”, заяви тази вечер пред журналисти американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА. 

“Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Ще видим. Но ние побеждаваме във военно отношение. Може би вече сме победили”, заяви американският президент в отговор на въпроси на журналисти в Белия дом.

Във връзка с американските представители, които ще участват в срещата, той каза: “Те отиват в Катар. Мисля, че вече са заминали или скоро ще отпътуват”. 

По-рано днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит каза пред телевизия "Фокс Нюз", че зетят на Тръмп Джаред Къшнър и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф ще участват тази седмица в Доха в срещи на високо равнище на фона на продължаващите дискусии по меморандума за разбирателство с Иран.

 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)