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Спор за попечителство е причина за стрелбата с шестима загинали в Германия

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СНИМКА: Ройтерс

Убитите са социални работници

Мотивът за стрелбата в младежки център в град Щаде, западно от Хамбург, при която днес бяха убити 6 души, най-вероятно е спор за попечителство, съобщи на пресконференция началникът на местната полиция Катрин Шуол, цитирана от ДПА и Франс Прес и БТА. 

„Нападателят е имал насрочена днес среща с няколко от жертвите, за да обсъдят попечителството над тримесечната му дъщеря, която е била на мястото на инцидента заедно с майка си“, заяви Шуол.

Тя добави, че жертвите - четири жени и двама мъже - са били социални работници. Майката и детето не са сред убитите.            

Министърът на вътрешните работи на провинция Долна Саксония Даниела Беренс нарече стрелбата „хладнокръвен акт“.

Германската полиция уточни, че още няколко души са били ранени и някои от тях са в тежко състояние.

СНИМКА: Ройтерс

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