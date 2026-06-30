Взрив в Монако рани тежко украински олигарх и семейството му

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Украинският мултимилионер Вадим Ермолаев е сред тримата ранени при бомбен атентат в Монако, съобщи „Франс прес", цитирана от БТА. Според разследващите взривът е предизвикан умишлено чрез самоделно устройство.

Инцидентът е станал около 21:00 ч. местно време в жилищна сграда в луксозния квартал "Ла Рус", разположен в непосредствена близост до границата с Франция. Двама от пострадалите - Ермолаев и съпругата му, са приети в болница в критично състояние с опасност за живота. При експлозията леки наранявания е получил и техният 13-годишен син. Пред медиите държавният министър на Монако Кристоф Мирман определи случая като безпрецедентен акт на насилие за княжеството.

На мястото са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщи Министерството на вътрешните работи на Франция.

"Никога досега подобно събитие не се е случвало в княжеството", заяви Мирман.

Кадри от охранителни камери, разпространени в сайта на френския в. "Фигаро", показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда, малко преди експлозията.

Бе Еф Ем нарече взривното устройство "колет-бомба", цитирайки главния прокурор на княжеството.