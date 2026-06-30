Иран отхвърли плана на Макрон за международно разминиране на Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Техеран категорично отхвърли френското предложение за международно разминиране на стратегически важния Ормузки проток. Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади обяви, че подобна операция би представлявала директно нарушение на съществуващото рамково споразумение за мир със САЩ.

Той подчерта, че отговорността за разчистването на морския път лежи изключително върху бреговите сили на Иран. Той беше категоричен, че страната никога няма да допусне съвместни военни или логистични действия в региона.

Иранският дипломат обвини френския президент Еманюел Макрон в опит за допълнително ескалиране на напрежението в Персийския залив.

"Настоятелно съветваме Франция да не усложнява ситуацията с провокативното си поведение", предупреди Гарибабади.

Френският президент Еманюел Макрон обсъди Ормузкия проток по време на посещение на султана на Оман Хайтам бин Тарик в Париж.

Еманюел Макрон СНИМКА: РОЙТЕРС

"Решихме да си сътрудничим заедно, в координация с нашите партньори, за разминиране на протока с цел осигуряване на безопасни морски маршрути и гарантиране на свободно и безусловно преминаване през Ормузкия проток", написа Макрон в социалната мрежа Екс след срещата.

Елисейският дворец публикува и съвместно изявление, в което се казва, че двамата държавни глави подчертават значимостта за отварянето на Ормузкия проток и отново потвърждават ангажимента си за свободно, безусловно и неограничено корабоплаване, включително правото на преминаване през протока в съответствие с морското право.

"Двете страни се споразумяха да работят съвместно с всички заинтересовани страни, за да подкрепят свободата на корабоплаване в бъдеще и да провеждат съвместни операции по разминиране", се добавя в изявлението.

Елисейският дворец обаче не отговори на въпрос дали Оман се е съгласил да подкрепи инициативата, предприета от Франция и Великобритания за международна военноморска мисия в протока след края на военните действия и дали има и други планове между Франция и Оман.

Ормузкият проток е един от най-важните световни маршрути за доставка на енергия, заемащ значителен дял от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ, пише БТА.