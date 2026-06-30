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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23136691 www.24chasa.bg

Германия и Нидерландия поемат командването на силите на НАТО в Балтийските републики

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Германският министър на отбраната Борис Писториус СНИМКА: РОЙТЕРС

Германско-нидерландски корпус поема командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия. На церемония на естонско-латвийската граница в град Валга Берлин ще потвърди засиления си ангажимент към отбраната на Източния фланг на Алианса, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

За събитието в Естония пристигна германският министър на отбраната Борис Писториус, който снощи кацна в град Тарту.

"Германия и Нидерландия демонстрират готовността и способността си да поемат отговорност за сдържането и защитата на този ключов регион", заяви Писториус преди отпътуването си от Берлин.

Корпусът ще бъде отговорен за военни учения и в случай на конфликт - за отбраната на Източния фланг. Тази отговорност досега бе на щаба на НАТО в Полша.

Създаването на щаб за Балтийските страни се обсъждаше от срещата на върха на НАТО през 2023 г.

Германско-нидерландският корпус, създаден през 1995 г., е базиран в Мюнстер. Командването е на ротационен принцип между двете страни. В допълнение към Нидерландия и Германия, 14 други съюзници в НАТО допринасят с персонал.

Щабът може да командва международни сили от около 50 000 войници и е провел няколко международни операции в миналото.

Германският министър на отбраната Борис Писториус СНИМКА: РОЙТЕРС

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