Германия и Нидерландия поемат командването на силите на НАТО в Балтийските републики

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Германско-нидерландски корпус поема командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия. На церемония на естонско-латвийската граница в град Валга Берлин ще потвърди засиления си ангажимент към отбраната на Източния фланг на Алианса, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

За събитието в Естония пристигна германският министър на отбраната Борис Писториус, който снощи кацна в град Тарту.

"Германия и Нидерландия демонстрират готовността и способността си да поемат отговорност за сдържането и защитата на този ключов регион", заяви Писториус преди отпътуването си от Берлин.

Корпусът ще бъде отговорен за военни учения и в случай на конфликт - за отбраната на Източния фланг. Тази отговорност досега бе на щаба на НАТО в Полша.

Създаването на щаб за Балтийските страни се обсъждаше от срещата на върха на НАТО през 2023 г.

Германско-нидерландският корпус, създаден през 1995 г., е базиран в Мюнстер. Командването е на ротационен принцип между двете страни. В допълнение към Нидерландия и Германия, 14 други съюзници в НАТО допринасят с персонал.

Щабът може да командва международни сили от около 50 000 войници и е провел няколко международни операции в миналото.