Зеленски се присмя на Кремъл: Отложиха 15 крайни срока за завземането на Донбас

Украинският президент Володимир Зеленски се присмя на военните действия на Русия, като обяви, че Кремъл е отложил 15 крайни срока за завземане на Донбас през последните четири години.

В традиционното си вечерно обръщение той определи коментарите на Владимир Путин от предходния ден като признак за откъснатост от реалността, предава Ройтерс.Повод за реакцията на Киев стана изявление на руския президент, който отхвърли украинско предложение за взаимен отказ от удари на далечни разстояния и деескалация на фронта.

Според Зеленски руският лидер не е в крак с настроенията на собствения си народ.Украинският държавен глава посочи като пример дългите опашки по руските бензиностанции. Те са пряка последица от успешните украински атаки срещу петролната инфраструктура на Русия, уточни той.

"Дори държава, произвеждаща петрол - "бензиностанция", както често е наричана Русия, в момента е изправена пред недостиг. Това е пряка последица от войната. Една от много последици. И е също пример как Украйна отговаря с точност, не чрез тероризъм ", каза Зеленски във вечерното си обръщение.

Украинският президент обясни подробно какви, според него, са били 15-те крайни срока, определени и по-късно отложени от Кремъл в продължение на четири години, за да се завземат четири области в Източна Украйна. Това са Донецка и Луганска в Донбас, както и Запорожка и Херсонска.

"Политическото ръководство на Русия остава обсебено от Донбас. Ако Русия не прекрати войната, ще трябва да отложи този срок още веднъж", каза той.

В седмиците след инвазията си в Украйна през февруари 2022 г. руските сили се опитаха да напреднат към столицата Киев, но след като не успяха, те се изтеглиха и фокусираха усилията си върху превземането на Донбас.

Русия е превзела цялата Луганска област и големи части от Донецка и Запорожка област. Въпреки че силите на Москва бавно напредват на запад в Донецка област, украинските власти заявиха, че напредъкът им е значително забавен, след като Киев засили кампанията си на удари на средно и далечно разстояние.

В телевизионно интервю в неделя Путин каза, че руските сили ще продължат натиска на бойното поле до пълно превземане на четирите украински области. Той призна, че Русия изпитва недостиг на горива, но отхвърли "новото украинско предложение за овладяване на военните действия" като тактика за облекчаване на натиска върху киевските военни.

Зеленски, който по-рано този месец изпрати отворено писмо до Путин, призовавайки го за среща лице в лице, не коментира думите на руския си колега. Той обаче подчерта, че Киев ще отговори по подходящ начин на руските атаки срещу граждански цели и ще го направи по начин, който да отслаби руския държавен апарат и способността му да продължава войната.