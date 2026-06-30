Депортирани от САЩ венецуелци са сред безследно изчезналите след земетресението

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Над 100 венецуелски граждани, депортирани наскоро от САЩ, се оказаха под руините на срутил се хотел в град Ла Гуайра след опустошителното земетресение във Венецуела. В момента екипите провеждат мащабна спасителна операция, съобщават очевидци за "Асошиейтед прес", цитирани от БТА.

Само часове преди мощните трусове в сряда, самолет от Маями каца в Каракас със 146 пасажери. Сред върнатите от американските власти граждани е имало 19 жени и 7 деца, показват данните на правозащитната организация Human Rights First.

Една от оцелелите, 58-годишната Лизбет Портийьо, разказва, че е успяла да избяга от разрушения хотел заедно с още двадесетина депортирани. Веднага след труса уплашената група е тръгнала по улиците на града в търсене на помощ.

"Вървяхме около пет километра и не спирах да плача. Нямаше никаква връзка със света", каза Портийьо в телефонно интервю от дома си в Маракайбо.

В крайна сметка те стигнали до сграда на Националната гвардия, откъдето успели да се свържат със свои близки.

Според венецуелските власти жертвите на земетресението вече надхвърлят 1700 души.

Портийьо разказа, че е попаднала в обхвата на кампанията за масови депортации на администрацията на Доналд Тръмп. След пристигането си във Венецуела тя била отведена в хотел, където преминала медицински преглед и получила документи за самоличност. Служителите ѝ казали, че на следващия ден ще може да се прибере у дома си.

Тя била настанена в стая на втория етаж заедно с още 16 жени. Малко преди земетресението излязла на балкона да погледа морето. Спомня си, че небето било необичайно тъмно, а времето - задушно горещо. След като се върнала в стаята и легнала на леглото си, усетила как сградата започва да се люлее.

"Започнах да чувам "папа, папа, папапа" и видях как жените около мен започнаха да падат", разказва тя, описвайки звуците от труса.

Почти веднага последвал втори силен трус.

„Паднах и останах затрупана под греда. След това обаче земята отново се разтресе, отломките се разместиха и успях да се измъкна", казва Портийьо, която все още има синини по цялото тяло.

Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) не е отговорила веднага на запитване на Асошиейтед прес за коментар.

Джени Родригес, на 24 г., заяви пред телевизия "Телемундо", че също е била на борда на депортационния полет и е била настанена в хотела.

"Бях заклещена под развалините. Един мъж, който беше на същия полет, дойде при мен. Успях да освободя ръката си, хванах го за панталона и го помолих за помощ", разказва тя. „Благодарение на Бог и на него успях да се измъкна."

Лиляна Рохас съобщи пред "Тлемундо", че продължава да издирва своя 33-годишен партньор.

От центъра за задържане в Ел Пасо, щата Тексас, където той е бил държан преди депортирането си, са ѝ потвърдили единствено, че е върнат във Венецуела.

"Никой не дава никакви отговори", каза Рохас.