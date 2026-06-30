30 години затвор в САЩ за китайския магнат Го Вангуен заради измама за $1 милиард

Бившият китайски милиардер Го Вангуен бе осъден на 30 години затвор в САЩ за организирането на мащабна финансова измама за 1 милиард долара, съобщи Би Би Си, цитирана от БТА.

Магнатът от сферата на недвижимите имоти избяга от Китай в САЩ през 2017 година. Там той се наложи като яростен критик на Комунистическата партия и бързо събра милиони лоялни последователи в интернет. Американският съд призна Го за виновен по поредица от тежки обвинения, сред които рекет, финансови измами и пране на пари.

Съдията от Ню Йорк Анализа Торес заяви, че Го е преследвал онези, които се стремят да донесат демокрация в Китай, като е вземал парите им, за да финансира разточителния си начин на живот.

Го, който е известен с няколко имена, включително Майлс Го и Хо Уан Куок, беше осъден в съдебна зала, пълна с негови поддръжници.

Американският прокурор Шон С. Бъкли заяви пред Би Би Си:

"Вместо да се задоволи с многото законни възможности, които му бяха предоставени, Го се възползва от доверието, което хиляди му бяха гласували, заради собствената си алчност. Днешната присъда показва, че славата и богатството не те поставят над закона и че измамниците, които превръщат в жертви семейства, за да се обогатят, ще бъдат посрещнати със значителни последици", каза Бъкли.

Прокурорите заявиха, че Го е набрал над 1 млрд. долара от онлайн последователи, които са се присъединили към него в инвестиционни и криптовалутни схеми между 2018 и 2023 г.