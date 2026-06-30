Четири нови изригвания на вулкана Семеру в Индонезия, ограничават достъпа на туристи

Индонезийският вулкан Семеру изригна четири поредни пъти, съобщи местният Център по вулканология, цитиран от ТАСС и БТА. Трусовете изхвърлиха гъст стълб от бяла и сива пепел на 800 метра над кратера, достигайки рекордна височина от близо 4500 метра над морското равнище.

Облакът бързо се разраства в южна и югоизточна посока, а властите спешно призоваха местните жители и туристите да стоят на поне 5 километра разстояние от опасната зона заради риск от падащи нагорещени камъни и потичаща лава.

Семеру се издига на 3676 метра и е най-високият връх на остров Ява, както и четвъртият по големина вулкан в страната. Индонезийският архипелаг е съставен от 18 хиляди острова и се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, който представлява район с най-висока сеизмична активност на планетата.