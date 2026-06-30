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Мъж завърза с тиксо за улични стълбове крадци на мотоциклети (Снимки)

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снимка: Х

Мъж от Мексико наричан от местните медии „Батман от Лагос де Морено", се превърна в обект на полицейско издирване заради самоволно „наказване" на предполагаеми крадци на мотоциклети.

Според информация на местни журналисти през последните десет дни в района на град Лагос де Морено, в щата Халиско, са били открити най-малко петима мъже, завързани с тиксо за улични стълбове. Някои от тях са били оставени в безпомощно състояние, а по лицата им са били нарисувани мустаци и изписана думата „крадец".Снимки от инцидентите, разпространени в социалните мрежи, показват, че до част от задържаните са били оставяни и мотоциклети, за които се предполага, че са били откраднати. Именно заради тази практика местен журналист нарича извършителя „Батман от Лагос де Морено" – препратка към известния комиксов герой, който сам раздава правосъдие.

Властите обаче не разглеждат действията му като борба с престъпността. От полицията подчертават, че завързаните мъже са жертви на незаконно насилие и самоуправство, независимо дали срещу тях има подозрения за извършени престъпления, съобщава Нова тв.По данни на разследващите някои от откритите мъже са имали следи от побой, което допълнително утежнява случая. Органите на реда продължават издирването на неизвестния извършител, който към момента остава неустановен.

Разследването продължава, а полицията призовава гражданите да не поемат закона в свои ръце и да сигнализират компетентните органи при съмнения за престъпления.

снимка: Х

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