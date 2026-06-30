"Фламинго революция" тресе Албания, протестите срещу проекта на зетя на Тръмп не спират

Вече месец Албания е арена на мащабни антиправителствени протести срещу плановете за застрояване на крайбрежието на страната с луксозни комплекси. Снощи се проведе 30-та поредна демонстрация, при която хиляди граждани извървяха разстоянието от централния площад "Скендербег" до сградата на Министерския съвет в столицата Тирана. Пред кабинета на премиера Еди Рама събралото се множество отправи остри критики към управляващите и настоя за незабавно прекратяване на икономическите решения, които застрашават околната среда, пише БТА.

Вълната от недоволство, която започна на 31 май, бързо обхвана Тирана и други ключови градове в страната. Основният източник на напрежение е мегапроект за милиарди в района на Звърнец (окръг Вльора) и съседния остров Сазан. Инвестицията се управлява от американската компания "Афинити Партнърс" на Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп.

Екологичният залог от проекта обаче е огромен, тъй като теренът граничи с лагуната Нарта, част от защитената зона „Вьоса - Нарта", която е ключов хабитат за фламинги, тюлени и морски костенурки. Именно розовото фламинго стана емблема на недоволството, а медиите вече нарекоха събитията "Фламинго революция". В момента Специалната антикорупционна структура на Албания SPAK води разследване за законността на договорите за продажба на държавната земя.

Исканията на протестиращите са радикални и включват пет основни точки: окончателна отмяна на проекта в Звърнец, оставка на правителството на Еди Рама и премахване на „старата политическа каста". Демонстрантите настояват още за съставяне на 12-месечно независимо служебно правителство и конституционни промени, които да ограничат премиерския мандат до максимум два.

От своя страна премиерът Еди Рама категорично защити инвестицията, оценявана на над 4 милиарда евро, в поредица от интервюта за водещи световни медии като "Ройтерс", "Файненшъл таймс" и „Ал Джазира". Пред изданието "Политико" той дори определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания и обвини Иран, че стои зад дезинформационната кампания, целяща да провали мащабния проект.