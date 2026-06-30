Над 100 мигранти са спасени при три операции край гръцкия остров Гавдос

Над 100 нелегални мигранти бяха открити тази сутрин при три отделни спасителни операции в района на гръцкия остров Гавдос, съобщава обществената телевизия ERT, цитирана от БТА.

Първата група от 34 души е забелязана от самолет на Европейската агенция за гранична охрана "Фронтекс" на около 20 морски мили южно от острова, след което плавателният съд е прибран от граничен кораб. Малко по-късно в същия район бреговата охрана е локализирала още две лодки – съответно с 36 и 32 мигранти на борда. Всички те са транспортирани до пристанището на Гавдос.

Малкият остров, разположен южно от Крит, е най-южната точка на Гърция и Европа. През последните месеци районът се превърна в нова гореща точка, след като мигрантският поток по този маршрут се засили значително.