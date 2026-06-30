Полша отказа да даде изтребители МиГ-29 на Украйна

Полша няма да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев е отказал да сподели технологии за производство и борба с безпилотни летателни апарати. Това обяви министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в ефира на телевизия „Полсат", цитиран от БТА.

По думите на военния министър Варшава е предложила партньорски подход - прехвърляне на изтребителите в замяна на украинско ноу-хау в сферата на дроновете. Въпреки първоначалното съгласие от страна на Киев, ангажиментът не е бил изпълнен. Кошиняк-Камиш подчерта, че Полша няма да направи компромис с отбранителните си способности, тъй като в момента страната не разполага нито с въпросните дронове, нито с технологиите за тяхното ефективно използване.

Казусът датира от декември 2025 г., когато полското Министерство на отбраната обяви планове да прехвърли на Украйна между 6 и 8 изтребителя МиГ-29, които трябваше да бъдат изведени от експлоатация до края на същата година. Общо полските Военновъздушни сили планираха да се разделят с 14 машини от този тип.

Допълнително напрежение по оста Варшава-Киев се появи и заради искането на Украйна да получи модернизирани версии на самолетите, условие, което Полша категорично отказа да изпълни за своя сметка. Първият ясен сигнал за блокажа на сделката дойде в средата на юни от заместник-министъра на отбраната Цезари Томчик, който потвърди, че достъпът до технологиите за борба с дронове е неизменно условие за трансфера на авиацията.