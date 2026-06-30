Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин призова Полша да удостои украинския президент Володимир Зеленски "орден на Юда". Според руския политик Зеленски е предател и неонацист, който повтаря грешките на спорни исторически фигури.

"Като правим исторически паралели, Полша сега трябва да удостои Зеленски с ордена на Юда. Изводът е очевиден: каквито са идолите на Зеленски – Мазепа, Бандера - такъв е и самият той. Предател и неонацист", написа Володин в канала си в приложението Макс.

Той обърна внимание на факта, че в Украйна се разрушават паметници на Владимир Ленин, въпреки че именно той е създал Украйна. "Ленин не се вписваше в неонацисткия режим. Въпреки всичките му заслуги, техният избор падна върху Мазепа като основател на Украйна", отбеляза руският политик.

При това Иван Мазепа е известен в историята като предател, който е бил анатемосан от Руската православна църква, а Петър Първи е учредил за него "орден Юда", подчерта председателят на Държавната дума. "Надписът върху ордена Юда гласеше: "Проклет да е гибелният син Иуда, който се задушава заради алчността си". Между другото, аналогията с днешния ден се налага от само себе си", добави Володин.

Той припомни, че Полша е лишила Зеленски от най-високото държавно отличие - ордена "Бял орел". "Заради предателство. Заради героизирането в Украйна на нацистките престъпници, които през Втората световна война безмилостно са избивали стотици хиляди поляци, украинци, руснаци, евреи и представители на други националности", пише БТА.