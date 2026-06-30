Загиналите в Кипър българчета са били над три часа в заключената кола на баща си

Двете българчета, открити мъртви в автомобил в Кипър, са престояли повече от три часа в заключената кола на баща си. Това съобщава електронното издание на кипърския вестник „Филелефтерос", позовавайки се на данни от разследването.

Трагедията се разигра на 28 юни в района на британската военна база Декелия. Момчетата, на 8 и 10 години, са били намерени безжизнени в заключен автомобил, оставен на поле в близост до жилищен квартал.

След подаден сигнал на място незабавно са пристигнали екипи на спешна помощ, но лекарите само са констатирали смъртта на децата. Според първоначалните данни те са получили тежки поражения вследствие на продължителното излагане на екстремно високите температури, включително изгаряния и тежка мускулна скованост.

Децата са пристигнали на острова в средата на май заедно с баща си, за да прекарат време с него и жената, с която живеел. Мъжът работил като заварчик в град Лимасол.

Според информацията до момента в деня на трагедията бащата и жена му излезли на работа и оставили децата сами. Камера за видеонаблюдение е записала как момчетата влизат в колата и си играят в нея. В един момент камерата, която се задейства само при засичане на движения, престава да предава. Поради неизяснени до момента обстоятелства децата са останали в автомобила над три часа и са открити от доведената си майка в 17:30 ч. Тя веднага подава сигнал до полицията. Тъй като не е имало ключ от колата, се е наложило прозорците да бъдат счупени.

Бащата на децата и доведената им майка бяха арестувани.

Следователи проверяват за повреда в системата за заключване на автомобилния салон.

Разследва се и защо децата са излезли от апартамента на баща си. Според източници от обкръжението на родителя е имало проблем с човек от блока, който не е бил съгласен с присъствието на децата, пише "Филелефтерос".

Вчера бащата и жена му в състояние на шок са се явили пред съда, който е постановил задържането им за срок от три дни.

Разследването се води от следователи от британските бази, тъй като автомобилът, в който са намерени децата, е бил паркиран на територията на базата в Деклакия. Жилищният блок се намира на територията на Република Кипър, цитирани от БТА. Вече са събрани показанията на 25 души. Следователите ще поискат съдействие от кипърската полиция и българските власти, за да може показания да даде и майката на децата, която е в България, посочва още "Филелефтерос".