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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23137806 www.24chasa.bg

Американците са изгубили 68 млрд. долара заради измами, включително и с AI

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Според данните около 15 милиона американци, или 6% от населението на САЩ, са станали жертва на измами. Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

През 2025 г. американците са загубили общо 68 милиарда долара вследствие на различни измами, част от които са били осъществени с помощта на изкуствен интелект. Това съобщава телевизия NBC, позовавайки се на съвместно проучване на социологическата агенция „Галъп" и неправителствената организация Stop Scams Alliance.

Според данните около 15 милиона американци, или 6% от населението на САЩ, са станали жертва на измами през изминалата година. От тях 12% са понесли финансови загуби в случаи, при които измамниците са използвали технологии, базирани на изкуствен интелект.

Проучването показва още, че в 49% от случаите пострадалите сами са превели пари към сметките на измамниците чрез различни платежни системи, пише БТА.

„С основание можем да определим подобни действия като организирана престъпност. Тези измамници действат координирано и разполагат със собствени системи, чрез които причиняват огромни финансови щети, достигащи 68 милиарда долара. За сравнение, тази сума е равна на годишните приходи на авиокомпанията Delta Air Lines, част от класацията Fortune Global 500", заяви генералният директор на Stop Scams Alliance Кен Уестбрук.

Според данните около 15 милиона американци, или 6% от населението на САЩ, са станали жертва на измами.

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