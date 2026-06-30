Американците са изгубили 68 млрд. долара заради измами, включително и с AI

През 2025 г. американците са загубили общо 68 милиарда долара вследствие на различни измами, част от които са били осъществени с помощта на изкуствен интелект. Това съобщава телевизия NBC, позовавайки се на съвместно проучване на социологическата агенция „Галъп" и неправителствената организация Stop Scams Alliance.

Според данните около 15 милиона американци, или 6% от населението на САЩ, са станали жертва на измами през изминалата година. От тях 12% са понесли финансови загуби в случаи, при които измамниците са използвали технологии, базирани на изкуствен интелект.

Проучването показва още, че в 49% от случаите пострадалите сами са превели пари към сметките на измамниците чрез различни платежни системи, пише БТА.

„С основание можем да определим подобни действия като организирана престъпност. Тези измамници действат координирано и разполагат със собствени системи, чрез които причиняват огромни финансови щети, достигащи 68 милиарда долара. За сравнение, тази сума е равна на годишните приходи на авиокомпанията Delta Air Lines, част от класацията Fortune Global 500", заяви генералният директор на Stop Scams Alliance Кен Уестбрук.