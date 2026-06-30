Поне 20 души пострадаха при пожар в нефтохимически завод в Източна Индия

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Над 20 души пострадаха при пожар в нефтохимически завод в Източна Индия, като петима са с тежки наранявания, съобщи индийската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Пожарът избухна днес в тръбопровод за нафта, който е част от съоръжение на компанията "Халдия Петрокемикълс" в окръг Пурба Мединипур, щата Западна Бенгалия. Огънят се е разпространил бързо и е обхванал близките жилища.

В потушаването на пожара са участвали 12 пожарни автомобила. Ранените са настанени в близките болници, допълни полицията.

Причината за избухването на пожара за момента е неизвестна, пише БТА.

Компания "Халдия Петрокемикълс" заяви, че в момента разследва инцидента.