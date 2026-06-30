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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23137976 www.24chasa.bg

Лидерката на "Алтернатива за Германия" иска рестарт на енергийните връзки между Берлин и Москва

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Алис Вайдел СНИМКА: Туитър/Alice_Weidel

Лидерката на партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел заяви в интервю за Reuters, че Германия трябва да възстанови енергийните си отношения с Русия и да прекрати бойкота върху руския петрол и газ, за да подпомогне икономическото си възстановяване.

По думите ѝ достъпът до евтина руска енергия е бил ключов фактор за икономическия успех на германската индустрия. Според Вайдел прекъсването на тези доставки е нанесло сериозни щети на страната, довело е до загуба на стотици хиляди работни места и е увеличило зависимостта на Германия от енергийни доставки от САЩ на по-високи цени.

Вайдел изрази увереност, че АзГ има реален шанс да постигне силни резултати на предстоящите регионални избори през септември в провинциите Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където партията води в социологическите проучвания.

Според нея евентуална победа в тези региони ще даде възможност на местните власти да окажат по-силен натиск срещу миграционната политика на федералното правителство, която АзГ определя като прекалено либерална, пише БТА.

Вайдел смята, че успехите на партията на регионално ниво могат да се превърнат в стъпка към национално управление. По думите ѝ АзГ има потенциал да спечели канцлерския пост на парламентарните избори през 2029 г. или в следващия изборен цикъл.

Алис Вайдел СНИМКА: Туитър/Alice_Weidel

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