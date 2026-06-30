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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23138032 www.24chasa.bg

Техеран очаква реципрочност от Вашингтон по новото споразумение

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Масуд Пезешкиан

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран ще изпълни изцяло поетите си ангажименти, ако Съединените щати също спазват условията на наскоро подписания меморандум за разбирателство. Това съобщи иранската държавна агенция IRNA.

В публикация в платформата X Пезешкиан подчерта, че взаимното разбирателство изисква ангажираност и от двете страни. По думите му Иран ще отговори реципрочно на всяко действие на Вашингтон, свързано със спазването на договорените условия.

Президентът допълни, че страната му ще продължи да взема решения, основани на рационален подход и уважение към човешкото достойнство. Той обаче предупреди, че Техеран ще реагира твърдо на необосновани заплахи и агресивна реторика, пише БТА.

На 18 юни Иран и САЩ подписаха в Исламабад меморандум за разбирателство с посредничеството на Пакистан. Документът поставя основа за деескалация на напрежението между двете държави и открива възможност за преговори по по-широко споразумение.

Съгласно временното споразумение от 14 точки двете страни са поели ангажимент за 60-дневно прекратяване на огъня и за провеждане на преговори по оставащите спорни въпроси.

Масуд Пезешкиан

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