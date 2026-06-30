Кметове в Турция под прицел заради липса на мерки срещу улични кучета

В Турция започнаха разследвания срещу няколко кметове заради предполагаемо неизпълнение на задълженията им по прибирането на бездомни кучета от улиците. Информацията беше съобщена от турското Министерство на вътрешните работи чрез официална публикация във Facebook. Причина за действията са зачестилите случаи на нападения и ухапвания на граждани от бездомни животни.

Разследване е започнало срещу кметовете на общините Кьойчеиз в окръг Мугла и Нарман в окръг Ерзурум. Предварителна проверка се извършва и срещу кмета на община Хилван в окръг Шанлъурфа.

От министерството заявиха, че проверките са свързани с прилагането на законодателството за защита на обществената безопасност при инциденти, причинени от бездомни животни.

Според официалните данни през последните две години в община Кьойчеиз 37 души са били лекувани след нападения от бездомни кучета, а 11-годишно дете е получило тежки наранявания. В Нарман 10-годишно дете също е пострадало сериозно след нападение.

Проверките са установили, че приютът за бездомни кучета в Кьойчеиз не разполага с достатъчен капацитет, а дейностите по залавяне и ветеринарна грижа не се изпълняват ефективно. В Нарман властите са констатирали продължително бездействие по отношение на прибирането на бездомни животни и неизпълнение на законовите задължения след инцидента.

В община Хилван се проверява спазването на Закона за защита на животните, както и липсата на приют за бездомни кучета.

По данни на турското Министерство на земеделието и горите броят на бездомните кучета в страната достига около 4 милиона, докато според Асоциацията на ветеринарните лекари те може да надхвърлят 8 милиона, пише БТА.

Заради зачестилите нападения Турция прие закон, според който милиони бездомни кучета трябва да бъдат настанени в приюти. Мерките обаче предизвикаха масови протести от организации за защита на животните и критики от опозицията. Активистите настояват вместо масово прибиране в приюти да се засилят програмите за кастрация и контрол на популацията.