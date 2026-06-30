Откриха бюст-паметник на Стефан Караджа в румънския град Тулча

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Бюст-паметник на българския революционер Стефан Караджа беше официално открит днес в румънския град Тулча. На церемонията присъстваха представители на институции от България и Румъния, местните власти, културни и академични среди, както и представители на религиозни общности.

Сред официалните гости бяха посланиците на България и Румъния- Радко Влайков и Бръндуша Предеску.

Изграждането на паметника е посветено на 185-годишнината от рождението на Стефан Караджа и е реализирано по инициатива на Посолството на България в Букурещ. Изборът на Тулча има символично значение, тъй като градът е важна част от живота на революционера. В периода 1854- 1862 г. той живее и работи там, изграждайки силни връзки с местната българска общност и развивайки активна обществена и революционна дейност.

Бюст-паметникът е изработен от бронз, а общата стойност на проекта възлиза на 40 000 лева. Средствата покриват разходите по изработката, авторските права, проектантската дейност, транспорта, монтажа и административните процедури.

Имената на дарителите, подкрепили инициативата, са изписани върху специална плоча до паметника. На отделна мемориална плоча е поставен надпис на български и румънски език, който почита Стефан Караджа като български революционер и войвода, живял в Тулча и загинал геройски за свободата на България.