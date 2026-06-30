Белгийският депозитар оспорва руски съдебен иск за 220 млрд. евро

Белгийският депозитар „Юроклиър" е завел насрещен иск срещу Руската централна банка (РЦБ) във връзка със спора около замразените руски активи в Европейския съюз, съобщават местни медии. В депозитара се съхранява основната част от руските средства, блокирани по силата на европейските санкции заради войната в Украйна, на стойност около 258 милиарда евро.

През януари Руската централна банка е завела дело в Москва срещу „Юроклиър". Производството е протекло при закрити врата, а според информация в белгийските медии московски съд е постановил депозитарът да изплати на РЦБ обезщетение за над 220 милиарда евро. От общо замразените средства около 193 милиарда евро принадлежат на Руската централна банка.

С насрещния иск „Юроклиър" се стреми да блокира изпълнението на руското съдебно решение. Компанията поддържа позицията, че единствено белгийски съд има юрисдикция по казуса, и предупреждава, че решението на московския съд може да създаде риск от конфискация на нейни активи извън ЕС.

Междувременно през май стана ясно, че руски олигарси са подали девет арбитражни иска срещу Белгия с възможност за извънсъдебно уреждане. Освен това около 200 жалби срещу европейските санкции са внесени в Държавния съвет на Белгия, но досега всички са били отхвърлени. Жалбите са свързани с активи за приблизително 65 милиарда евро, държани в „Юроклиър" от руски собственици, които не фигурират в санкционните списъци на ЕС, пише БТА.

Руската централна банка е подала и два иска в Общия съд на Европейския съюз срещу използването на замразените средства за финансиране на заем за Украйна. По-рано тази година ЕС одобри заем от 90 милиарда евро за Киев.

Европейската комисия първоначално предложи руските активи в „Юроклиър" да бъдат използвани като обезпечение за помощта към Украйна, която да бъде възстановена при евентуално изплащане на репарации от Москва. Белгия обаче се противопостави на този вариант, което доведе до компромисно решение чрез поемане на общ дълг от държавите членки, желаещи да участват.