КМГ: Стартира китайско-европейският механизъм за консултации по търговски и инвестиционни въпроси

На 29 юни в Брюксел министърът на търговията на Китай Уан Уънтао и европейският комисар по търговия и икономическа сигурност Марош Шефчович председателстваха заедно първото заседание на Механизма за консултации между Китай и ЕС по въпросите на търговията и инвестициите. След срещата бе публикувана съвместна декларация.

Двете страни проведоха задълбочени и конструктивни разговори по ключови въпроси на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС. Те потвърдиха официалното създаване на механизма, който включва четири основни направления: баланс на търговията и инвестициите, контрол върху износа, интелектуална собственост и въпроси, свързани със Световната търговска организация. Предвидено е и създаването на съвместен механизъм за наблюдение.

Страните си размениха списъци с въпроси, свързани с достъпа до пазара, и се съгласиха да работят за постепенното решаване на взаимните си притеснения. Беше отчетен напредък в диалога относно експортния контрол, като двете страни се ангажираха да продължат разговорите и да предприемат мерки за улесняване с цел запазване на стабилността на глобалните вериги за доставки.

Освен това Китай и ЕС се договориха да задълбочат сътрудничеството и обмена в областта на интелектуалната собственост и в рамките на Световната търговска организация.