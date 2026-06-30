КМГ: За 20 години Цинхай-сидзанската железопътна линия е превозила 104 млн. пътници и 824 млн. тона товари

На 1 юли се навършват 20 години от пускането в експлоатация на цялата Цинхай-сидзанска железопътна линия. За този период по нея са превозени общо 104 милиона пътници и 824 милиона тона товари, което е допринесло значително за икономическото и социалното развитие на Сидзанското плато, за укрепване на националното единство и стабилността в граничните райони, както и за подобряване на живота на населението по трасето.

Железопътната линия е с дължина 1956 км. Тя започва от Синин, административен център на провинция Цинхай, и достига до главния град на Сидзанския автономен район – Лхаса. Това е най-високата жп линия в света по средна надморска височина и една от най-дългите високопланински железници. Проектът е част от стратегията за развитие на Западен Китай и е открит за цялостна експлоатация на 1 юли 2006 г., с което Сидзан за първи път получи железопътна връзка с останалата част на страната.