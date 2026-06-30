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КМГ: Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа се задълбочава и достига по-висока степен на зрялост

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Механизмът за сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа, създаден по съвместна инициатива на двете страни преди 14 години, продължава да се развива успешно въпреки промените в международната обстановка, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун.

По думите му всички участници последователно следват принципите на равнопоставеност, взаимна изгода, откритост и приобщаване, което прави механизма все по-зрял и задълбочава практическото сътрудничество.

Говорителят подчерта, че механизмът се е превърнал в двигател за развитието на двустранните отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа, допринася за висококачественото съвместно изграждане на инициативата „Един пояс, един път" и представлява успешен пример за изграждане на общност на споделена съдба в Европа.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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