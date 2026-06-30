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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23138577 www.24chasa.bg

КМГ: Китай ще подобри стандартите за опазване на традиционни села и сгради

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай ще подобри стандартите и спецификациите за опазването и използването на традиционните села и сгради, заяви Цин Хайсян, заместник-министър на жилищното строителство и развитието на градските и селските райони.

Цин допълни, че трябва да бъдат разработени по-подробни технически стандарти за опазване, реставрация, ремонт, обновяване и адаптивно преустройство, с цел да се избегнат едностранчиви или прекалено опростени подходи и да се осигури по-силна техническа подкрепа за по-качествена работа по опазването и използването.

Цин направи тези изявления по време на среща в Пекин, посветена на създаването на клон на Китайското дружество за градоустройство, специализиран в опазването на традиционните села и сгради.

Китай е включил 8 155 села в държавния списък за защита на традиционните села, а над 5 000 села са включени и в списъците за защита на провинциално ниво.

В периода от 2026 до 2028 г. средства от централното правителство ще подпомогнат избрани окръзи при изграждането на тематични зони за опазване на традиционните села.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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