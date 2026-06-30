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КМГ: Обемът на търговията с електроенергия в Китай се е увеличил с 24,8% през първите 5 месеца на 2026 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Общият обем на търговията с електроенергия в Китай надхвърли 3 трилиона кВтч през първите пет месеца на 2026 г., което представлява ръст от 24,8% в сравнение със същия период на миналата година, съобщи Националната енергийна администрация.

Данните показват, че през този период обемът на търговията с електроенергия в рамките на провинциите е нараснал с 28,5% спрямо същия период на миналата година, докато междупровинциалните и междурегионалните сделки с електроенергия са се увеличили с 12,2%.

Според данните обемът на търговията със зелена електроенергия за периода януари–май е достигнал 136,4 милиарда кВтч, което представлява ръст от 3,9% спрямо същия период на миналата година.

Само през май търговията с електроенергия в цялата страна възлиза на 626,8 милиарда кВтч, което представлява ръст от 23,6 % спрямо същия период на миналата година.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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