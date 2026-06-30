КМГ: Китай стимулира потреблението на пазара на автомобилни резервни части чрез култура и туризъм

Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи информация относно „Уведомление за мерки за насърчаване и разширяване на потреблението на пазара на автомобилни резервни части" и други свързани въпроси.

Съобщението бе публикуване съвместно от 9 отдела, включително китайското Търговско министерство, Министерството на културата и туризма и др. Целта е да се премахнат необоснованите ограничителни мерки в сектора на пазара на автомобилни резервни части и услуги, да се насърчат нови бизнес модели, да се стимулира динамиката на пазара на автомобилни резервни части и услуги и да се задоволят по-добре разнообразните потребителски нужди на населението.

На пресконференцията зам.-търговският министър Шън Цюпин посочи, че с икономическото и социалното развитие на страната и непрекъснатото повишаване на жизнения стандарт на населението, потреблението в сектора на автомобилната дистрибуция проявява нови тенденции и промени. Автомобилите се превръщат все по-бързо от обикновени транспортни средства в „интелигентни мобилни житейски пространства", а пазарът на автомобилни услуги крие огромен потенциал за развитие. Министерството на търговията, съвместно с компетентните ведомства, издаде „Уведомление относно някои мерки за насърчаване и разширяване на потреблението на пазара на автомобилни резервни части и услуги", с което подкрепя местните власти да провеждат пилотни проекти за реформи в потреблението на автомобили. Това се прави за значително стимулиране на потреблението и ускоряване на създаването на нови точки на растеж в сферата на услугите, което е в съответствие с тенденциите за промяна на автомобилния пазар.

Началникът на отдела за развитие на индустрията към Министерството на културата и туризма Мяо Муян заяви, че трябва да се включат повече китайски културни елементи в дизайна на автомобилите, да се открият характерни маршрути, подходящи за самостоятелно шофиране, да се проведат автомобилни мероприятия, като лагери за автомобили с музикални фестивали, пазари за иновативни продукти, състезания и др. Според Мяо Мун трябва да се въведат и мерки за подпомагане и улесняване за туристите със собствени коли, което да засили туризма през лятната ваканция.

Мяо Муян добави, че през последните години културните и туристически отдели повишават качеството на продуктите и услугите за самостоятелно шофиране и всестранно се усъвършенстват преживяванията за пътуване. Той допълни, че са взети три мерки - създаването на стандарти за предлагане на повече качествени лагери за туристи, координиране на ресурсите с цел усъвършенстване на услугите за самостоятелни шофьори, с което са оформени комплектни пунктове за туристически услуги с намаления за гориво, безплатно миене на коли, и трето иновативни сценарии в градски и междуградски автобуси, като „автобус с опера" в Шанхай и „автобус с хот-пот" в Чънду.