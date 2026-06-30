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Почти половината американци вярват, че най-добрите дни на САЩ са отминали

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Все повече американци губят вяра в „американската мечта“ СНИМКА: Pixabay

Американското общество остава силно разделено по въпроса за бъдещето на страната, показва ново проучване на телевизия CBS News и социологическия институт YouGov.

Според допитването 47% от анкетираните смятат, че най-добрите дни на Съединените щати вече са в миналото. На противоположното мнение са 41%, които вярват, че страната тепърва има най-доброто пред себе си. Едва 12% са убедени, че САЩ преживяват своя най-силен период в момента.

Изследването отчита и сериозни тревоги за състоянието на демокрацията. Близо 67% от запитаните смятат, че демократичната система в страната е изложена на риск.

Около една трета от участниците в проучването очакват ситуацията в САЩ да се влошава през следващите 50 години.

Допитването показва и нарастващ скептицизъм към т.нар. „американска мечта". Само 17% от анкетираните са напълно убедени, че тя е постижима, докато над половината смятат, че е трудно или невъзможно да бъде реализирана. Освен това 57% са на мнение, че реалният шанс за успех днес е достъпен основно за тесен кръг от представители на елита, пише БТА.

Проучването е проведено между 23 и 26 юни сред 2150 пълнолетни американци.

Все повече американци губят вяра в „американската мечта“ СНИМКА: Pixabay

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