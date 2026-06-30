ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Митов: При правителствата на Борисов жертви...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23138628 www.24chasa.bg

КМГ: През 2025 г. приходите на стрийминг индустрията в Китай достигнаха 221,36 млрд. юана

КМГ

860
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На годишната конференция на стрийминг индустрията в Китай за 2026 г., проведена на 30 юни, бяха представени няколко доклада за нейното цялостно развитие и това на отделните ѝ сегменти.

Според данните стрийминг индустрията продължава да демонстрира устойчив растеж и висока активност. През 2025 г. общите приходи на сектора са достигнали 221,36 милиарда юана, което представлява увеличение от 4,1% спрямо предходната година.

За 20 години Цинхай-сидзанската железопътна линия е превозила 104 млн. пътници и 824 млн. тона товари

Лидерите на Китай и Беларус потвърдиха стремежа си за по-нататъшно развитие на двустранните отношения

Интелигентни китайски продукти събират вниманието на Експо Китай-Евразия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики дава газ. Шест часа. За Бургас (Видео)