КМГ: През 2025 г. приходите на стрийминг индустрията в Китай достигнаха 221,36 млрд. юана

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На годишната конференция на стрийминг индустрията в Китай за 2026 г., проведена на 30 юни, бяха представени няколко доклада за нейното цялостно развитие и това на отделните ѝ сегменти.

Според данните стрийминг индустрията продължава да демонстрира устойчив растеж и висока активност. През 2025 г. общите приходи на сектора са достигнали 221,36 милиарда юана, което представлява увеличение от 4,1% спрямо предходната година.

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