КМГ: Българо-китайски бизнес форум показа новите възможности за разширяване на партньорството между двете страни (Видео)

София бе домакин на бизнес-форум-дискусия на тема „Нови хоризонти в българо-китайското бизнес и инвестиционно сътрудничество", организиран по инициатива на Китайската медийна група и в партньорство с Българската търговско-промишлена палата. Събитието премина при изключително високо ниво на представителство, като потвърди взаимния интерес на България и Китай към разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. Приветствията, презентациите и дискусиите очертаха реални възможности за развитие на партньорството в различни области и създадоха предпоставки за реализирането на нови съвместни инициативи.