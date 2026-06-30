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КМГ: Българо-китайски бизнес форум показа новите възможности за разширяване на партньорството между двете страни (Видео)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

София бе домакин на бизнес-форум-дискусия на тема „Нови хоризонти в българо-китайското бизнес и инвестиционно сътрудничество", организиран по инициатива на Китайската медийна група и в партньорство с Българската търговско-промишлена палата. Събитието премина при изключително високо ниво на представителство, като потвърди взаимния интерес на България и Китай към разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. Приветствията, презентациите и дискусиите очертаха реални възможности за развитие на партньорството в различни области и създадоха предпоставки за реализирането на нови съвместни инициативи.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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