Протестиращи поискаха оставките на Еди Рама и Сали Бериша

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Група граждани протестира пред албанския парламент с искане за оставката на премиера Еди Рама и лидера на основната опозиционна сила- Демократическата партия на Албания, Сали Бериша, съобщават албански медии.

Демонстрацията започна преди пленарното заседание на парламента под лозунга „Промяната започва с нас, време е да се събудим". Според протестиращите както управляващите, така и опозицията носят отговорност за политическата криза в страната.

Протестът е част от продължаващите вече месец ежедневни демонстрации срещу спорен проект за застрояване на албанското крайбрежие. Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат всеки ден с цел постигане на политическа промяна.

Събралите се пред парламента скандираха лозунги срещу Рама и Бериша, настоявайки за политическа отговорност и промяна в управлението.

Недоволството е насочено основно срещу проекта за изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, край Вльора. Проектът, свързван с инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър, предизвика сериозни обществени реакции заради опасения относно въздействието върху защитената зона Вьоса- Нарта, обитавана от редки видове като фламинги, тюлени и морски костенурки.

Заради ролята на фламингото като символ на демонстрациите протестите вече са известни и като „фламинго революция".

Сред основните искания на демонстрантите са спиране на проекта в Звърнец, оставка на правителството, създаване на временно техническо правителство и конституционни промени, включително ограничаване на премиерските мандати до два, пише БТА.

Премиерът Еди Рама нееднократно защити инвестиционния проект, определяйки протестите като част от координирана дезинформационна кампания срещу Албания.