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Протестиращи поискаха оставките на Еди Рама и Сали Бериша

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Протестиращите искат оставката на премиера Еди Рама и лидера на основната опозиционна сила- Сали Бериша. Снимка: Архив

Група граждани протестира пред албанския парламент с искане за оставката на премиера Еди Рама и лидера на основната опозиционна сила- Демократическата партия на Албания, Сали Бериша, съобщават албански медии.

Демонстрацията започна преди пленарното заседание на парламента под лозунга „Промяната започва с нас, време е да се събудим". Според протестиращите както управляващите, така и опозицията носят отговорност за политическата криза в страната.

Протестът е част от продължаващите вече месец ежедневни демонстрации срещу спорен проект за застрояване на албанското крайбрежие. Организаторите заявяват, че протестните действия ще продължат всеки ден с цел постигане на политическа промяна.

Събралите се пред парламента скандираха лозунги срещу Рама и Бериша, настоявайки за политическа отговорност и промяна в управлението.

Недоволството е насочено основно срещу проекта за изграждане на луксозен курорт в района на Звърнец, край Вльора. Проектът, свързван с инвестиционната компания Affinity Partners на Джаред Къшнър, предизвика сериозни обществени реакции заради опасения относно въздействието върху защитената зона Вьоса- Нарта, обитавана от редки видове като фламинги, тюлени и морски костенурки.

Заради ролята на фламингото като символ на демонстрациите протестите вече са известни и като „фламинго революция".

Сред основните искания на демонстрантите са спиране на проекта в Звърнец, оставка на правителството, създаване на временно техническо правителство и конституционни промени, включително ограничаване на премиерските мандати до два, пише БТА.

Премиерът Еди Рама нееднократно защити инвестиционния проект, определяйки протестите като част от координирана дезинформационна кампания срещу Албания.

Протестиращите искат оставката на премиера Еди Рама и лидера на основната опозиционна сила- Сали Бериша. Снимка: Архив

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