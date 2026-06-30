Турските власти арестуваха кмет и 11 служители за корупция

Кметът на община Сеферхисар в окръг Измир- Исмаил Йетишкин, както и още 11 души, са задържани в рамките на разследване за корупция и вземане на подкупи, съобщи Анадолската агенция.

Вчера служители на полицията в Измир са отвели за разпит общо 20 заподозрени. Двама от тях са били освободени от прокуратурата след даване на показания.

Сред задържаните, освен кмета, са заместник-кмет, ръководителят на секретариата, заместник-началникът на строителния контрол и ръководителят на отдела по планиране в общината. Шестима от задържаните по-късно са освободени без наложена мярка за неотклонение.

Според разследващите заподозрените са участвали в схема за даване и получаване на подкупи- както в брой, така и чрез банкови преводи- с цел незаконно издаване на разрешителни за строеж и други документи, свързани със строителни проекти.

По случая са издадени заповеди за арест на общо 26 души. Сред издирваните са и кметът на община Балчова Онур Йигит, двама заместник-кметове на Сеферхисар, както и общински съветник от голямата община в Измир, пише БТА.

При операции, проведени на 25 юни в Измир, Истанбул, Адана и Айдън, са били задържани 25 души. Сред тях е и майката на кмета на Балчова, която впоследствие е освободена след разпит. Кметът на Балчова и общинският съветник от Измир остават под домашен арест.