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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23138840 www.24chasa.bg

Украйна получава първите 3,9 млрд. евро по новия европейски заем

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Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия отпуска първите 3,9 млрд. евро по новия заем за общо 90 млрд. евро за Украйна. Средствата представляват първо плащане по пакета и ще бъдат използвани за закупуване на дронове, съобщиха от ЕК.

От общия размер на заема 30 млрд. евро са предвидени за бюджетна подкрепа, а 60 млрд. евро — за укрепване на украинската отбрана през настоящата и следващата година. До края на 2026 г. Комисията планира да осигури общо 28,3 млрд. евро за военни нужди, включително за боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.

По-рано през юни ЕК вече предостави 3,2 млрд. евро по линия на макрофинансовата помощ, като се очакват допълнителни траншове в следващите дни, пише БТА.

От началото на руската инвазия Европейският съюз е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 211,3 млрд. евро, включително средства от лихви върху замразени руски активи.

Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ

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