Украйна получава първите 3,9 млрд. евро по новия европейски заем

Европейската комисия отпуска първите 3,9 млрд. евро по новия заем за общо 90 млрд. евро за Украйна. Средствата представляват първо плащане по пакета и ще бъдат използвани за закупуване на дронове, съобщиха от ЕК.
От общия размер на заема 30 млрд. евро са предвидени за бюджетна подкрепа, а 60 млрд. евро — за укрепване на украинската отбрана през настоящата и следващата година. До края на 2026 г. Комисията планира да осигури общо 28,3 млрд. евро за военни нужди, включително за боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.
По-рано през юни ЕК вече предостави 3,2 млрд. евро по линия на макрофинансовата помощ, като се очакват допълнителни траншове в следващите дни, пише БТА.
От началото на руската инвазия Европейският съюз е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 211,3 млрд. евро, включително средства от лихви върху замразени руски активи.