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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23138881 www.24chasa.bg

Москва: Под руски контрол са три населени места в Украйна

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Руските сили са установили контрол над три населени места в Украйна- Ривне и Лисне в Запорожка област, както и Малинивка в Донецка област СНИМКА: Х/@jakharpardeep

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са установили контрол над три населени места в Украйна- Ривне и Лисне в Запорожка област, както и Малинивка в Донецка област, предаде Ройтерс.

Агенцията уточнява, че информацията не може да бъде независимо потвърдена от бойното поле.

Според руските власти през последното денонощие са били овладени и 30 сгради в град Константиновка, също в Донецка област, съобщава ТАСС и БТА.

Данните идват на фона на продължаващите активни бойни действия по няколко направления на фронта в източна и южна Украйна, където двете страни съобщават за периодични успехи и контраофанзивни операции.

Руските сили са установили контрол над три населени места в Украйна- Ривне и Лисне в Запорожка област, както и Малинивка в Донецка област СНИМКА: Х/@jakharpardeep

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