Мицотакис очаква нов спад в цените на бензина в Гърция

Очаква се нов спад в цените на бензина в Гърция, заяви премиерът Кириакос Мицотакис по време на заседание на правителството, цитиран от обществената телевизия ЕРТ.

По думите му поевтиняването на петрола на международните пазари скоро ще се отрази и на цените на горивата на бензиностанциите. Премиерът изрази оптимизъм, че тенденцията ще доведе до реално облекчение за потребителите, като подчерта, че държавните контролни органи ще извършват проверки, за да гарантират коректното прилагане на ценовите намаления.

Мицотакис коментира, че стабилизирането на отношенията между Съединените щати и Иран е допринесло за понижение на цените на петрола, които в момента са близки до нивата отпреди ескалацията на напрежението.

Той припомни и договореност между правителството и търговските представители цените на основни стоки да останат стабилни през летните месеци, като от септември се очакват допълнителни понижения. Мярката обхваща около 2000 продукта, при които вече е отчетено средно намаление от около 6 процента вследствие на ограничения върху търговските надценки, пише БТА.

На фона на продължаващия натиск от високите цени правителството в Атина заявява готовност да следи внимателно пазарната ситуация и да предприема допълнителни мерки при необходимост, с цел ограничаване на инфлационния натиск върху домакинствата.