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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23139046 www.24chasa.bg

Кремъл отказва да разкрие откъде може да внася гориво

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Екс/@nxt888

Кремъл отказва да разкрива информация за евентуални държави, от които Русия би могла да внася гориво, заяви говорителят на президента Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„По разбираеми причини няма да говорим за това", посочи той в отговор на журналистически въпрос, като допълни, че „контактите се осъществяват".

По думите на Песков евентуални договорености за внос на гориво на приемливи цени биха допринесли за стабилизиране на пазара. Той уточни, че въпросът се обсъжда на ниво правителство и вицепремиера Александър Новак, като за подробности медиите трябва да се обръщат към компетентните институции, пише БТА.

Говорителят на Кремъл коментира и, че Русия продължава да призовава международната общност да обърне внимание на, по думите му, „престъпленията на киевския режим" срещу цивилното население. Той посочи инцидент, при който дете е загинало при атака с дрон в района на Москва, като го определи като резултат от украински действия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Екс/@nxt888

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