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Пет години затвор за латвиец, шпионирал в полза на Русия

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Според обвинението латвийският гражданин е предоставял информация на руската служба за военно разузнаване (ГРУ) СНИМКА: Пиксабей

Латвийски съд е осъдил мъж на пет години и шест месеца лишаване от свобода по обвинение в шпионаж в полза на Русия, съобщи прокуратурата в Рига, цитирана от ДПА.

Според обвинението латвийският гражданин е предоставял информация на руската служба за военно разузнаване (ГРУ) в периода между 2016 и 2025 г. Прокуратурата посочва, че той е действал доброволно и по идеологически мотиви.

Разследването установява, че по указания на ГРУ мъжът е събирал данни за обекти като летището в Спилве, както и информация, свързана с процедури за закупуване на SIM карти в страната. Той е предавал сведения и за политическата и военната обстановка в Латвия, включително за подкрепата за Украйна, дейността на НАТО и отбранителните структури на държавата.

Според властите действията му са представлявали риск за националната сигурност. Осъденият е бил в предварителен арест от октомври миналата година, а срещу предполагаем негов сътрудник също е започнало разследване, пише БТА.

Случаят се вписва в засиленото напрежение в региона и поредицата от дела в балтийските държави, свързани с обвинения в шпионаж и дейност в полза на Русия.

Според обвинението латвийският гражданин е предоставял информация на руската служба за военно разузнаване (ГРУ) СНИМКА: Пиксабей

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