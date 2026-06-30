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Пожари обхванаха Северна Македония

Маринела Величкова, БТА

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Пет активни пожара горят на територията на Северна Македония Снимка: pixabay

Пет активни пожара горят на територията на Северна Македония, като един от тях в община Шуто Оризари в Скопие се разпространява в посока жилищни сгради, съобщава Центърът за управление при кризи.

По информация на властите огънят в столичната община е обхванал суха трева и сметище, като гъст дим се усеща в няколко района на Скопие. На място са изпратени екипи на пожарната служба, които се опитват да овладеят пламъците.

Към 12:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време) в страната са регистрирани общо седем пожара на открито, от които пет остават активни.

Освен в Скопие, огнища са регистрирани и в община Старо Нагоричане, по магистралата Велес–Щип, в село Сретеново в община Дойран, както и в района на градското сметище във Велес. В част от случаите горят сухи треви, стърнища и горски масиви .

Властите продължават действията по овладяване на огъня и наблюдение на ситуацията, като засега няма официални данни за пострадали.

Пет активни пожара горят на територията на Северна Македония Снимка: pixabay

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