Пожари обхванаха Северна Македония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пет активни пожара горят на територията на Северна Македония, като един от тях в община Шуто Оризари в Скопие се разпространява в посока жилищни сгради, съобщава Центърът за управление при кризи.

По информация на властите огънят в столичната община е обхванал суха трева и сметище, като гъст дим се усеща в няколко района на Скопие. На място са изпратени екипи на пожарната служба, които се опитват да овладеят пламъците.

Към 12:00 ч. местно време (13:00 ч. българско време) в страната са регистрирани общо седем пожара на открито, от които пет остават активни.

Освен в Скопие, огнища са регистрирани и в община Старо Нагоричане, по магистралата Велес–Щип, в село Сретеново в община Дойран, както и в района на градското сметище във Велес. В част от случаите горят сухи треви, стърнища и горски масиви .

Властите продължават действията по овладяване на огъня и наблюдение на ситуацията, като засега няма официални данни за пострадали.