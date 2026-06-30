Стармър: Бъдещ лейбъристки кабинет ще надгражда плана за отбрана

Британският премиер Киър Стармър заяви, че бъдещо лейбъристко правителство ще продължи и надгради настоящия му план за увеличаване на разходите за отбрана. Коментарът му беше направен в отговор на въпрос за възможни бъдещи политически промени в партията, предаде Ройтерс.

Стармър подчерта, че сегашната програма ще служи като основа за следващите правителства, независимо кой ги оглавява. По-рано този месец той обяви намерението си да се оттегли от поста.

Според него Великобритания е на път да увеличи военните си разходи до близо 80 милиарда паунда годишно до 2029 г., което би доближило страната до целта от около 3% от БВП за отбрана. В момента разходите са около 2,3% от БВП, като се очаква да достигнат 2,7%.

Стармър посочи още, че общият план може да позволи достигане на около 4,2% от БВП за отбрана и национална сигурност, на фона на целта на НАТО от 5%. Той акцентира върху инвестиции в нови изтребители, включително програмата „Темпест", както и закупуването на F-35A самолети и увеличаване на средствата за ядреното възпиране, пише БТА.

Премиерът отхвърли идеята за специални отбранителни облигации, като подчерта, че финансирането е съобразено с фискалните правила и ще бъде осигурено чрез вътрешно преразпределение на бюджетни средства.