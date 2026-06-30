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Турция влезе в Гинес с масово хоро от 5000 танцьори (Видео)

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Събитието се проведе на открито в истанбулския район Малтепе. СНИМКА: Pixabay

Турция постави нов световен рекорд на Гинес с масово изпълнение на традиционния танц „хорон", в което участваха 5000 танцьори, облечени в народни носии. Събитието се проведе на открито в истанбулския район Малтепе и събра участници от различни части на страната, съобщава „Тюркийе тудей".

Опитът за рекорд беше организиран от Турската федерация по народни танци под мотото „Хорото е наше". Преди началото представител на Гинес в Турция обясни правилата, след което участниците се хванаха за ръце и образуваха големи кръгове.

Рекордът беше официално признат след триминутно синхронно изпълнение на танца без прекъсване. Събитието започна символично от валията на Истанбул Давут Гюл, а след потвърждаването на постижението танцьорите продължиха празничното изпълнение, пише БТА.

Организаторите определиха инициативата като израз на стремежа за съхраняване и популяризиране на турското културно наследство.

Събитието се проведе на открито в истанбулския район Малтепе. СНИМКА: Pixabay

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