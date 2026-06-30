Три оръжейни гиганта участват във форум на НАТО в Турция

Три от най-големите световни отбранителни компании- „Еърбъс", „Сааб" и „Нортроп Груман" — ще представят своя продукция в Турция по време на форум, който ще се проведе в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, съобщава „Милиет".

Форумът за отбранителна промишленост ще се проведе за първи път като част от съпътстващата програма на срещата. От турска страна участие се очаква да вземат компании като „Аселсан", „Тюсаш" и „Рокетсан", които ще представят своите разработки чрез триизмерни презентации.

Сред международните участници „Еърбъс" ще покаже решения в областта на хеликоптери, безпилотни системи, космически технологии и киберсигурност, както и участието си в програмата за изтребителя „Юрофайтър". Шведската „Сааб" ще представи изтребителя Gripen, радарни системи, военна техника и въоръжение за сухопътни сили, а американската „Нортроп Груман"- разработки в авиацията и космическите технологии, включително стратегическия бомбардировач B-21 Raider.

Според „Милиет", цитиран от БТА, участието на тези компании се възприема като знак за засилващ се интерес към турския отбранителен сектор и като индикатор за постепенно нормализиране на ограниченията в сътрудничеството в областта на отбраната.