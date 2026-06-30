Четириетажна жилищна сграда се срути в Атина, жена е в неизвестност

Жилищна сграда се срути днес в гръцката столица Атина, като една жена е в неизвестност, съобщава обществената телевизия ЕРТ.
Инцидентът е станал в квартал „Петралона" в югозападната част на града. По данни на пожарната служба сградата е рухнала по време на строителни дейности в съседен имот.
Според първоначалната информация на място са пристигнали екипи на пожарната, специализирани спасителни звена и кучета за издирване. Районът е отцепен, а спасителните операции продължават, пише БТА.
Кадри от мястото показват, че четириетажната сграда със седем апартамента е напълно разрушена. Засега се потвърждава, че една жена е в неизвестност.