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Четириетажна жилищна сграда се срути в Атина, жена е в неизвестност

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Инцидентът е станал в квартал „Петралона" в югозападната част на Атина Снимка: Пиксабей

Жилищна сграда се срути днес в гръцката столица Атина, като една жена е в неизвестност, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Инцидентът е станал в квартал „Петралона" в югозападната част на града. По данни на пожарната служба сградата е рухнала по време на строителни дейности в съседен имот.

Според първоначалната информация на място са пристигнали екипи на пожарната, специализирани спасителни звена и кучета за издирване. Районът е отцепен, а спасителните операции продължават, пише БТА.

Кадри от мястото показват, че четириетажната сграда със седем апартамента е напълно разрушена. Засега се потвърждава, че една жена е в неизвестност.

Инцидентът е станал в квартал „Петралона" в югозападната част на Атина

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