Марк Рюте приветства инвестициите на Великобритания в отбраната

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства днес плановете на Великобритания да увеличи разходите си за отбрана, предаде Ройтерс.

Британският министър-председател Киър Стармър, който заяви миналата седмица, че се оттегля от поста, както и като лидер на управляващата Лейбъристка партия, заяви, че разходите за отбрана ще се увеличат до 2029 г. до близо 80 милиарда британски лири (105,85 милиарда долара), което ще постави страната на път към достигането на 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) за военни разходи.

"Приветствам Плана за инвестиции в отбраната на Великобритания. По-силната отбрана на Обединеното кралство прави всички в по-голяма безопасност. Това е добра стъпка към постигането на целта от 3,5 процента от БВП за отбрана, договорена в Хага миналата година", написа Рюте в публикация в Екс.