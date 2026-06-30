Суперяхта, свързвана с Путин, е забелязана край брега на Дания

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Луксозна яхта, свързвана с руския президент Владимир Путин, бе засечена край бреговете на Дания за първи път от почти четири години, съобщи Датското радио, цитирано от ДПА.

Според данни от сайта marinetraffic.com плавателният съд „Грейсфул" (Graceful) е преминал вчера покрай северното крайбрежие на страната. Датските медии съобщават, че яхтата е била проследявана от датските военноморски сили, както и от германската брегова охрана, а в даден момент – и от два руски военни кораба.

Датските въоръжени сили заявиха, че рутинно наблюдават преминаващи през протоките кораби, включително чуждестранни плавателни съдове, в рамките на стандартните си процедури за морска сигурност, пише БТА.

По информация на ДР яхтата е спряла да излъчва сигнал за местоположение малко след преминаването си. Предавателят ѝ не е активен от август 2022 г., малко след началото на руската инвазия в Украйна.