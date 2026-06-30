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Уиткоф и Къшнър ще се срещнат с посредници от Катар

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Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф Снимка: Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще се срещнат в Доха с посредници от Катар, заяви днес говорител на катарското министерство на външните работи, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Той каза това, след като Вашингтон оповести, че ще изпрати екип от преговарящи в катарската столица.

"Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Доха, където ще се срещнат с представители на катарските власти и посредници. Те ще обсъдят редица регионални въпроси, които, разбира се, ще включват преговорите с Иран, но също и с Ливан", заяви говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари.

"Специалните пратеници няма да преговарят с представители на Иран. По мои сведения никаква среща на високо равнище не следва да се проведе между двете страни в близките дни", допълни говорителят, цитиран от БТА.

Ал Ансари изтъкна също, че Катар не е освободил замразените авоари на Иран, възлизащи на 6 милиарда долара.

Катар, заедно с други държави от региона, играе ролята на посредник в преговорите между САЩ и Иран. Що се отнася до осигуряването на безопасно корабоплаване в Ормузкия проток, Доха координира действията си с Оман, отбелязва Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф

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