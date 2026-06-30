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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23140366 www.24chasa.bg

В Германия задържаха мъж, искал да наложи нацистки режим в Румъния

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Белезници СНИМКА: Pixabay

Германия е задържала днес румънец, обвинен в опит да създаде крайнодясна терористична организация с цел да предизвика „терористична война“ в Румъния, рухване на държавата и инсталиране на режим, вдъхновен от национал-социализма (нацизма - бел. ред.). Това съобщи Федералната прокуратура, цитирана от ДПА, Аджерпрес и Франс прес. 

Румънският информационен сайт Хотнюз е потърсил за коментар Министерството на външните работи на Румъния, но до момента не е получена реакция.

Според съобщението на Федералната прокуратура, Никита П. е арестуван в окръг Енц, провинция Баден-Вюртемберг в югозападната част на страната, от полицаи от тази провинция и от провинция Райнланд-Пфалц.

Младият мъж е заподозрян, че е опитал да създаде чуждестранна терористична организация, която да оглави като лидер, и е планирал насилствени действия срещу сигурността на държавата.

Прокуратурата обвинява Никита П., че между 18- и 20-годишната си възраст е опитал да създаде крайнодясна организация, която имала за цел да унищожи румънската държава и да наложи режим, вдъхновен от национал-социализма. Тези действия, според прокуратурата, са започнали в началото на 2023 г.

За да набере членове на организацията, заподозреният е управлявал два канала за съобщения в Германия, които са били насочени основно към млади румънци, посочва обвинението.

Чрез тези канали той е подтиквал абонатите и членовете да извършват различни криминални престъпления – от рисуване на крайнодесни графити и самонараняване до палежи на сгради, в които живеят мигранти или членове на ЛГБТК+ общността, и дори убийство на хора, определяни като „подчовеци“, посочва обвинението.

Никита П. също така публикувал в тези канали инструкции за правене на отрови и взривни вещества, както и за коктейли Молотов и коли-бомби, пише БТА. 

ДПА информира, че румънецът ще бъде изправен по-късно днес пред съдия във федералния съд в Карлсруе, който ще вземе решение дали да бъде поставен в предварителен арест.

Белезници СНИМКА: Pixabay

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